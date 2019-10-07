Son Dakika
On Numara çekildi: 10'u 3 kişi bildi
Irak'ın Gara bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Suriye sınırına askeri sevkiyat - Hatay
Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu
Pentagon: Türkiye'ye veri ve bilgi sağlanması durduruldu
BM'den Suriye'nin kuzeydoğusu için itidal çağrısı

"BAE'nin Yemen'den çekilmeye niyeti yok"

- Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani: "BAE, ülkenin güneyindeki birliklerini güçlendiriyor ve çekilmeye niyeti yok"

Genel 07.10.2019, 22:03
banner63

ADEN (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydeki birliklerini güçlendirdiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını belirtti.

Cebvani sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımında, "BAE ülkenin güneyindeki birliklerini güçlendiriyor ve çekilmeye niyeti yok." ifadelerini kullandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Yemen'i "kan gölüne" çevirmeden ülkeden çıkmayacağını ifade eden Cebvani, BAE'nin Yemen'de kalma konusundaki ısrarının onu "işgal devletine" dönüştüreceğini kaydetti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.



#bae #yemen
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@