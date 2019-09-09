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Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure ikram etti.Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Aşure Günü Programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi....

Genel 09.09.2019, 16:37 09.09.2019, 17:07
Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure ikram etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Aşure Günü Programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe sakinleri kazanda pişirilen aşureyi yerken, birbirleriyle de sohbet etme fırsatı buldu. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da hemşehrilerine kazanda pişirilen aşureden dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, Aşure Günü'nde, komşuların pişirdikleri aşurelerden birbirlerine ikram ettiklerini belirterek, bu geleneğin geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

Muharrem ayının önemine dikkati çeken Çağırıcı, bu ayın onuncu gününde aşure pişirilip dağıtıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanlar için acılı tarihi bir olay olan Kerbela hadisesini de barındırmaktadır. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin, beraberindeki müminlerle Kerbela'da şehit edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı hatıra olarak yer etmiştir."
 

#Aşure günü #Bağcılar Belediyesi
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