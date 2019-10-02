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Bağdat'ta gösterilere müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Genel 02.10.2019, 20:59 02.10.2019, 21:05
Bağdat'ta gösterilere müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

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