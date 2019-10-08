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Bağdat'ta Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatılan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı.

Genel 08.10.2019, 09:25 08.10.2019, 10:23
Bağdat'ta Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı
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BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatılan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı.

Irak resmi haber ajansına göre, hükümet binalarının yanı sıra birçok yabancı misyon temsilciliklerinin de yer aldığı ve günlerdir kapalı tutulan Yeşil Bölge, bu sabah yeniden trafiğe açıldı.

Yeşil Bölge, 1 Ekim'de "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle başlayan gösteriler nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#bağdat #ırak #yeşil bölge
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