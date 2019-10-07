Bağdat'ın Sadr bölgesindeki gösterilerde 15 kişi öldü
- Irak güvenlik güçlerinin dün gece Bağdat'ın Sadr bölgesinde toplanan göstericilere ateş açması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 15 kişi öldü.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri dün gece Sadr bölgesinde toplanan göstericilere ateş açtı. Olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede dün öğle saatlerinde de hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Olayda, güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmıştı.
Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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