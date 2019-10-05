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Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,...

Genel 05.10.2019, 16:36
Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü
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BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan gösterilerde, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hükümet karşıtı gösterilerin 5'inci gününde Bağdat'ın Filistin Caddesi'nde güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Olayda, 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

- Olaylarda 3 bin 978 kişi yaralandı

Öte yandan Irak İnsan Hakları Komiserliği, gösterilerin başladığı günden bu yana 3 bin 978 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

#bağdat #Gösteri #müdahale
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