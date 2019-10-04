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Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, onlarca yaralı
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ta...
Genel 04.10.2019, 18:08
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Bağdat'taki El-Kindi Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre hastaneye 40'ın üzerinde yaralı getirildi. Hastaneye getirilen birçok kişinin başlarından yaralandığı kaydedildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta öğleden sonra başlayan gösteriler giderek yayılıyor. Güvenlik güçleri, göstericilerin Tahrir Meydanı'na erişmesine izin vermiyor.
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