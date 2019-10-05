Bağdat'ta televizyon kanallarına saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, silahlı kişilerce bazı televizyon kanallarının ofislerine saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ofislerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, ekipmanları kırdı.

Bu arada, Zikar kentinde de Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin ofisine saldırı düzenlendiği öğrenildi.

