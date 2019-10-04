Bağdat'ta tüp gaz sıkıntısı başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın bazı bölgelerinde süren protestolar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüp gaz sıkıntısı yaşanıyor.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde halkbulamıyor. Bulabildikleri sınırlı sayıdaki mutfak tüplerini ise son bir kaç gün içinde fiyatların üçe veya dörde katlanarak 35 dolara kadar yükselmesi nedeniyle satın almakta güçlük çekiyor.

Bağdat'ın bazı bölgelerinde uzun tüp kuyrukları oluşurken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle benzin istasyonları da kapalı bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

