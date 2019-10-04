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Bağdat'ta tüp gaz sıkıntısı başladı
- Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösteriler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir mutfak tüpünün fiyatı dört kat artarak 35 dolara yükseldi
Genel 04.10.2019, 18:13
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın bazı bölgelerinde süren protestolar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüp gaz sıkıntısı yaşanıyor.
Bağdat'ın bazı bölgelerinde uzun tüp kuyrukları oluşurken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle benzin istasyonları da kapalı bulunuyor.
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.
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