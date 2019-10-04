Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemleri sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri sürerken, Tahrir Meydanı'na çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Irak'ta "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" talepleriyle başlayan gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Başkentte güvenlik güçleri, protestocuların Tahrir Meydanı'na erişimini engellemek için üst düzey tedbirler alıyor.

Irak güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'na çıkan yolları beton bariyerlerle kapattı.

Irak devlet televizyonu da Tahrir Meydanı'ndaki güvenlik güçleri ile askeri araçların görüntülerini yayınlandı.

Gösterilerin yaşandığı Hallahi Meyanı'nda da güvenlik güçlerinin nöbeti devam ediyor.

Bağdat ve güney kentlerde, protestoların cuma namazının ardından tekrar başlaması bekleniyor.

- İnternet erişimi engelli sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) olduğu bölge hariç ülke genelinde internet erişimi engeli ise sürüyor.

Bu arada hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, gösterilerin başladığı günden bu yana 35 kişi yaşamını yitirdi.