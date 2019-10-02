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Bağdat'taki hükümet karıştı gösteriler Kerkük'e sıçradı

KERKÜK (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı.Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan...

Genel 02.10.2019, 18:11
Bağdat'taki hükümet karıştı gösteriler Kerkük'e sıçradı

KERKÜK (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı.

Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan onlarca kişi, yolsuzlukları durduramadığı ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto etti.

Eylem nedeniyle valilik binası çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.

AA muhabirine konuşan göstericiler, yıllardır devam eden yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesini istediklerini söyledi.

Abid Ali isimli eylemci, ''Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmamış bir hükümet istiyoruz.'' dedi.

Son 16 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin halkın değil sadece kendi çıkarlarını öncelediğini dile getiren Ali, artık bu halka ve alanları dolduran kalabalığın sesine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

Nasır Sadi isimli bir diğer eylemci de gençler arasındaki işsizliğe dikkati çekerek, iş bulamayan eğitimli yüz binlerce gence iş imkanı sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Sadi, ''Yeni ve tertemiz bir Irak için buradayız." diye konuştu.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.



#Gösteri #ırak #kerkük
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