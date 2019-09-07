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Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
- Kasırganın vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı
Genel 07.09.2019, 07:32 07.09.2019, 07:39
NEW YORK (AA) - Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi.
Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırganın 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.
Kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.
Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Ocracoke Adası'nda şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.
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