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Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı

- Yangında 4 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu

Genel 11.09.2019, 17:34 11.09.2019, 23:10
Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bahçe temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu meydana gelen anız yangınında 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

İlişi köyüne bağlı Belen Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki otların temizlenmesi için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle araziye sıçradı. Kontrolden çıkan alevlere, Abana ve Bozkurt belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ormanlık alana yönelen alevler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

#anız yangını #arazöz #Bozkurt #kastamonu #yangın
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