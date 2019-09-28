Bahçede oynarken fenalaşan çocuk öldü
İZMİR (AA) - İzmir'de bir askeri personelin 4 yaşındaki oğlu, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki askeri lojmanlarda oturan Yarbay...
Genel 28.09.2019, 14:41
İZMİR (AA) - İzmir'de bir askeri personelin 4 yaşındaki oğlu, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki askeri lojmanlarda oturan Yarbay U.D'nin oğlu K.D, bahçede oynarken henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.
Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.D'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, çocuğun böcek ısırması, kalp krizi veya alerjik rahatsızlık sonucu fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
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