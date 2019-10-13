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Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır"

Genel 12.10.2019, 12:46 12.10.2019, 13:07
Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli #MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
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