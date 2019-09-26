Bahçelievler’de yan yattığı belirtilen bina tahliye edildi
İstanbul’da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler’de bir bina yan yattığı gerekçesi ile boşaltıldı. Ekiplerin evde incelemeleri devam ediyor.
İstanbul’da öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler’de bir bina yan yattığı gerekçesi ile boşaltıldı. Ekiplerin evde incelemeleri devam ediyor.
İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler İlçesi’nde bulunan bir bina yan yattığı gerekçesi ile boşaltıldı. Bina çevresini güvenlik şeridi ile çeviren polis ekipleri vatandaşların binalara girişlerine izin vermiyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’da olay yerine gelerek yan yattığı belirtilen binada incelemelerde bulundu.
"TEKNİK EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"
"1999 DEPREMİNİ DAHİ BÖYLE HİSSETMEDİM"
Depreme misafirliğe geldiği kızının yanında yakalanan İclal Akbay deprem anını anlatarak, “Kötü sallandık. Çerçeveler yere düştü. Masanın üzerinde bulunan eşyalar yere düştü. Torunumu kucaklayarak dışarı kaçtım. Ben girmeye korkuyorum” diye konuştu.
Binada bulunan kirişlerin çatladığını belirten bir vatandaş ise, “Ekiplerin çalışması devam ediyor. Bu gece mecbur olarak dışarıda kalacağız. Ben yan tarafta oturuyorum. Kamyonette kalacağım. 1999 depremini dahi böyle hissetmedim. Çok felaket sallandık” ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası direk evlerinin yanına geldiğini belirten bir öğrenci ise, “Binada eğilme var. Duvarlarından sesler gelmiş” dedi.(Hasibe Karadağ- Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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