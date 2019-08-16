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Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi’nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulunuyor.
Genel 16.08.2019, 10:36
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