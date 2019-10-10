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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü

Genel 10.10.2019, 23:46
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da muhatabına bilgi verdi.


#ABD Savunma Bakanı Mark Esper #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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