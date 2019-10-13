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Bakan Akar'dan AA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Genel 11.10.2019, 23:18 11.10.2019, 23:41
Bakan Akar'dan AA muhabirlerine geçmiş olsun telefonu

MARDİN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu mermilerin, gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla aradı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, operasyonu takip eden muhabirlerden olay hakkında bilgi aldı.

Akar, "Orada yaptığınız işler bizim ve toplum için önemli. Gerçeklerin anlaşılması ve yansıtılması ile terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıkması için turnusol kağıdı görevini görüyor." dedi.

#Barış Pınarı Harekatı #nusaybin #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #mardin
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