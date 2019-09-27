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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan için başsağlığı mesajı yayımladı

Genel 27.09.2019, 00:51 27.09.2019, 15:32
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 Eylül'de teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın 26 Eylül'de şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Akar, mesajıyla şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın fotoğrafını da paylaştı.

Bakanlık tarafından, Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.

#başsağlığı #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #şehit
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