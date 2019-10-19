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Bakan Akar, “Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz" dedi.
Genel 19.10.2019, 16:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz" dedi.
Harekata 5 gün ara verdik. Ağır silahları toplanacak şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. BU konuda birliklerimizin hazırlığı tam, emir verildiği zaman Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yöne harekata hazırız.Türkiye hem sahada hem masada gereken her adımı atmakta kararlıdır. Tehdit ve tehlikeleri bertaraf edip asil milletimizi terör belasından kurtaracağız"(Alparslan Ötüken - Turan Bulut - Ali Göç - Eren Kan/İHA)
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