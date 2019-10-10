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Bakan Akar: "Sivil, masum insanlar dokunulmazdır.’’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre dokunulmazdır."

Genel 09.10.2019, 23:53
Bakan Akar: "Sivil, masum insanlar dokunulmazdır.’’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre dokunulmazdır."(İHA)
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