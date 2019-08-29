Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir’’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, "30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da kıvılcımı ateşlenen ve yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele’nin 1922’de Dumlupınar’da büyük bir zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, ‘ordu-millet’ anlayışındaki asil milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur. Kahraman Türk ordusu, aziz milletimize esaret zinciri vurmak isteyenlere karşı 26 Ağustos sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Kocatepe’den Afyon ovasına kükremiş bir sel gibi akarak düşman birliklerini bozguna uğratmış ve 30 Ağustos’ta zafere ulaşmıştır. Kahraman Türk ordusu binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki değerleriyle en zor zamanlarda nasıl ki vatanını ve milletini koruma azmiyle hareket ettiyse bugün de aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

TSK’nın terör örgütleriyle mücadelesinin önemine vurgu yapan Bakan Akar, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle 780 bin kilometre vatan toprağımızın, 462 bin kilometre mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızda ve Kıbrıs’ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta; eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir. Yerli ve milli savunma sanayiine dayalı imkan ve kabiliyetleri, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri; etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir. 30 Ağustos ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’ vesilesiyle terfi eden tüm personelimizi kutluyor, kendilerine yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyorum. Emekliye ayrılan mensuplarımıza da verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi’nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığının muvazzaf ve emekli tüm değerli mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, kahraman gazilerimizin, şehit ve gazilerimizin değerli yakınlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.”

(İHA)