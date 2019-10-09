Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi

ANKARA/CEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Bin Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir'de bulunan Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, kabulünden ötürü teşekkür ederek Bin Salih'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.