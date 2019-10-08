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Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

Genel 08.10.2019, 13:55 08.10.2019, 14:01
Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat’ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#suriye #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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