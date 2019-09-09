Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes de hazır bulundu.
Toplantıya, Akıncı ve Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
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