Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı
Genel 26.09.2019, 06:26 26.09.2019, 08:21
NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.
Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.
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