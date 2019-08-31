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Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da otizmli çocukların okul masraflarını karşılamak adına düzenlenen golf turnuvasına katıldı.

Genel 31.08.2019, 14:35 31.08.2019, 14:48
Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da otizmli çocukların okul masraflarını karşılamak adına düzenlenen golf turnuvasına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otizmli çocuklar yararına düzenlenen golf turnuvasına katıldı. Antalya’ın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen turnuvada otizmli çocuklarla bir araya gelen Çavuşoğlu, çok anlamlı bir turnuva gerçekleştirildiğini ifade etti.

Turnuva sonrası konuşan Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramının Türkiye’nin her yerinde idrak edildiğini ifade ederek, Zafer Bayramı kapsamında turnuvada kırmızı beyaz giyindiklerini söyledi. Turnuvanın Antalya’da otizmli çocukların eğitim gördüğü bir okula yardım amacıyla düzenlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu okulumuzun ihtiyaçları var. Bugün kendi aramızda topladığımız sembolik parayla okula katkı sağlayacağız. Esasen bu turnuvanın amacı farkındalık sağlamaktı. Okulumuzun ne kadar ihtiyacı varsa karşılayacağız, çocuklarımızın ve velilerimizin huzur içinde geleceği, öğretmenlerimizin rahatlıkla hizmet edebileceği bir okula kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

#Golf turnuvası #otizm #Mevlüt Çavuşoğlu #Otizmli çocuklar #Dışişleri Bakanı
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