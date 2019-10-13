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Bakan Çavuşoğlu'ndan AA muhabirlerine "geçmiş olsun" telefonu

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu

Genel 13.10.2019, 13:39
Bakan Çavuşoğlu'ndan AA muhabirlerine

MARDİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplantelefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu mermilerin, gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla aradı.

Operasyonu takip eden muhabirlerden olay hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her zaman yanınızdayız." dedi.

#Barış Pınarı Harekatı #telefon #Ömer Yasin Ergin #nusaybin #AHMET KAPLAN #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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