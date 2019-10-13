Bakan Çavuşoğlu'ndan AA muhabirlerine "geçmiş olsun" telefonu
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu
Genel 13.10.2019, 13:39
MARDİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu mermilerin, gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla aradı.
Operasyonu takip eden muhabirlerden olay hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her zaman yanınızdayız." dedi.
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