Bakan Dönmez: Hedefe ulaştığımızda doğal gaza da ulaşmış olacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yavuz' sondaj gemisiyle Karpaz-1 kuyusunda sondaja başlandığını belirterek, "Bugün itibarıyla 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de sahip olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında, petrol ve doğal gaz araması için Doğu Akdeniz'e getirilen 'Yavuz' sondaj gemisiyle Gazimağusa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusunda sondaja başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmaları yerinde incelemek üzere KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte helikopterle sondaj gemisine geldi. Bakan Dönmez ve Başbakan Tatar'a, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti. Sondaj çalışmalarını yakından inceleyen Dönmez, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



'1710 METRE DERİNLİĞE ULAŞILDI'

'Yavuz' sondaj gemisinin, filoya katılan en son gemilerden olduğunu ve adanın batısında çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, "'Yavuz' sondaj gemisi, Karpaz-1 kuyusu sondajında çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5- 3 aylık program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda, burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız. Bizim 'Varsa bulacağız' diye bir sloganımız var. Eğer bu noktada varsa en kısa sürede bunun keşfini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.



'MTA ORUÇ REİS GEMİSİNİ DE AKDENİZ'E GÖNDERECEĞİZ'

Adanın güneyinde çalışılan 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisine değinen Dönmez, "Bu gemimiz, KKTC'den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içinde 2'nci sismik gemimiz olan 'MTA Oruç Reis' gemisini de Akdeniz'e göndereceğiz. Böylece 2 sismik gemi, 2 sondaj gemimizle Akdeniz'deki bu çalışmaları sonuna kadar yürüteceğiz" dedi.



'KIBRIS RUM YÖNETİMİ, ADİL PAYLAŞIM TEKLİFİNİ REDDETTİ'

KKTC halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında sonuna kadar Kıbrıs Türklerinin arkasında olduklarını belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Rum yönetiminin oldubittiye getirerek, tek taraflı ilan ettiği, hukuksuz yetki alanlarını tanımadığımızı ifade etmiştik. Geçtiğimiz ay KKTC hükümeti, adanın hidrokarbon doğal kaynaklarının çıkarımında ortak bir komite kurmak suretiyle birlikte değerlendirilmesini ve hakkaniyet ölçüleri içinde, kaynakların adil bir şekilde paylaşılması yönünde teklif sunmuştu. Biz de hükümet olarak bu teklifi desteklediğimizi ifade etmiştik; ancak Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle umuyoruz ki bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek ve sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesi, her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum."



'BU MİLLİ MESELE'

Bölgeden müjdeli haberler vermek istediklerini dile getiren Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bu arama işi riskli bir iş, bilinmezleri çok. Bu bilinmezleri azaltmak için de teknolojinin son imkanlarını kullanıyoruz. Bu sondaj gemisi, dünya çapındaki 15- 16 gemiden biri. Bu tür sondaj operasyonları yapabilen 5- 6 ülkeden de biriyiz. Türkiye Petrolleri, bu sondajlarla önemli tecrübe ve birikim de kazanmış oldu. Ağırlıklı olarak Türk personelle bu işlemleri yerine getiriyoruz. İnşallah, en kısa sürede burada gördüğünüz tüm personel Türk vatandaşlardan oluşacak hale gelmiş olacak. Bu bir milli mesele olduğu için hem Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın hem de KKTC'deki soydaşlarımızın desteği ve dualarının bizle olduğunun farkındayız."



KKTC BAŞBAKANI TATAR: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU ÇOK DEĞERLİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Akdeniz'deki kararlı duruş dolayısıyla teşekkür etti. Başbakan Tatar, "Bugün bizim için gerçekten fevkalade önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu ve kararlılığı, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından çok değerli. Böyle bir olayı izlemek ve yerinde incelemede bulunmak bizim için çok önemli bir gelişme olmuştur. Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması açısından bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içinde bulunabilmek hiç kolay değil. Çünkü gerçekten önemli bir çalışma. Bu bölgede önemli zenginliğin olduğu tahmin edilmektedir. Bütün bu çalışmaların sonucunda, inşallah bazı başarılı çalışmalar da olabilir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek KKTC inşallah bu zenginliklerden paylarını alabilirler" diye konuştu.



GEMİDE 140 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip olan 'Yavuz' sondaj gemisinin çift sondaj kulesi bulunuyor. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde sondaj kulesi olan 'Yavuz' ile 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapılabiliyor. Çalışmaların çevreye zarar verilmeden gerçekleştirildiği, 'çevre dostu' 'Yavuz' gemisinde, aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Gemiyle yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaja devam edilebiliyor. 'Yavuz' sondaj gemisinde yaklaşık 140 kişilik personel bulunuyor.



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