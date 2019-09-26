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Bakan Dönmez'den deprem sonrası kesintisiz enerji açıklaması

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibarıyla yeniden işletmeye aldık"

Genel 26.09.2019, 20:04
Bakan Dönmez'den deprem sonrası kesintisiz enerji açıklaması

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avrupa yakasında koruma amacıyla devre dışı bırakılan 22 trafonun yeniden işletmeye alındığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlandığını duyurdu.

"Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibarıyla yeniden işletmeye aldık" bilgisini paylaşan Dönmez, "Bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İstanbul halkına ve milletimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

#deprem #enerji #Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Fatih Dönmez #trafo
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