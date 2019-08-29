Bakan Dönmez'den Geylani ve İmam-ı Azam Külliyelerine ziyaret

BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Abdulkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyelerini ziyaret etti.

Bağdat'taki temaslarının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu devam eden'ni ziyaret eden Dönmez, burada incelemelerde bulundu.

Sönmez, daha sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ni gezdi.

Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile bir araya gelmişti.

