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Bakan Ersoy'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barış Pınarı bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır." dedi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu...

Genel 09.10.2019, 19:09
Bakan Ersoy'dan

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barış Pınarı bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"yla ilgili Ersoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye dalga dalga Mehmetçik olup akan 'Barış Pınarı' bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır. Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.


#Barış Pınarı Harekatı
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