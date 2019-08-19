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Bakan Ersoy’dan ’kaza’ açıklaması
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Görev başında çok değerli bir dostumuzu, çok yakın mesai arkadaşımızı kaybettik. Öncelikle ailesinin başı sağ olsun mekanı cennet olsun. Cenazeyi bu akşam özel uçakla İstanbul’a alıyoruz. Yarın Sultan Ahmet Cami’nde bir tören olacak” dedi.
Genel 19.08.2019, 22:01
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Görev başında çok değerli bir dostumuzu, çok yakın mesai arkadaşımızı kaybettik. Öncelikle ailesinin başı sağ olsun mekanı cennet olsun. Cenazeyi bu akşam özel uçakla İstanbul’a alıyoruz. Yarın Sultan Ahmet Cami’nde bir tören olacak” dedi.
Bakan Yardımcısı Dursun’un yoğun bir programı olduğunu anımsatan Ersoy, kazanın tek taraflı olduğunu ve ölümlü kazanın çarpışmanın etkisiyle yaşandığını kaydetti. Bakan Ersoy, uğurlama törenine katılmak üzere hastaneden ayrıldı.
Öte yandan, Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı.(Şükrü Akyüz - Yılmaz Sönmez/İHA)
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