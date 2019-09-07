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Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi’ni de gezdi.
Genel 07.09.2019, 12:18
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi’ni de gezdi.
“GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”
Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da eşlik ettiği gezide Altındağ’da güzel işlere imza atacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’ın çehresini değiştirecek projelere imza atma gayreti içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül’e ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hazırladığımız projeler hakkında istişarede bulunduk. Sayın Bakanımıza bugüne kadar Altındağ ile ilgili hangi problemimizi iletsek, bizlere destek verdi. Kendisine tüm Altındağlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.(Mehmet Kalay/İHA)
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