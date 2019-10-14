Bakan Kasapoğlu'dan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Rostock kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katıldığı şampiyonada zirveye çıkarak tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan millilerin başarısından gurur duyduklarını belirtti.

Teknik heyet ve sporculara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Kadın Golbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu kupayı tarihinde ikinci kez kazanarak, bizlere bu büyük gururu yaşatan sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Her zaman kazandıkları başarılarla bizleri sevindiren millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum."