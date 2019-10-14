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Bakan Kasapoğlu'dan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Genel 13.10.2019, 18:06 13.10.2019, 20:42
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Teknik heyet ve sporculara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyon olan Kadın Golbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu kupayı tarihinde ikinci kez kazanarak, bizlere bu büyük gururu yaşatan sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Her zaman kazandıkları başarılarla bizleri sevindiren millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum."
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