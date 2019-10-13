Bakan Kasapoğlu'dan millilere tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından futbolcuların soyunma odasına inen Bakan Kasapoğlu, tek tek tüm oyuncular ve teknik heyetin ellerini sıktı.

Burada ay-yıldızlılara bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Millet olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir süreci galibiyetle tamamladınız, emeklerinize sağlık. Milletimiz için çok önemli bir gündü. Sizlerde son saniyeye kadar mücadele ettiniz. İnşallah bundan sonraki süreci de çok güzel götüreceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerde soyunma odasında futbolcu ve teknik heyeti tebrik etti.