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Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere’de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu’nu tebrik etti.
Genel 14.09.2019, 23:08 14.09.2019, 23:44
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere’de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu’nu tebrik etti.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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