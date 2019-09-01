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Bakan Kasapoğlu'ndan bisiklet turu

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Küçükyalı sahil yolunda bisiklet sürdü.

Genel 01.09.2019, 12:47 01.09.2019, 19:58
Bakan Kasapoğlu'ndan bisiklet turu
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İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Küçükyalı sahil yolunda bisiklet sürdü.

Her fırsatta sporun yaşam biçimi haline getirilmesinin önemini vurgulayan ve bu anlamda örnek olmaya gayret eden Kasapoğlu'na, radyo programında bisiklet sürmek için sözleştiği ünlü radyocu Adem Metan ile yaklaşık 40 bisikletsever eşlik etti.

Yol boyunca bisikletçilerle sohbet eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Veledrom pistinde de tur atan Bakan Kasapoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonunun düzenlediği Zafer Kupası final yarışmasını da ziyaret etti.

Bisiklet turunun ardından gençlerle çay içerek sohbet eden Kasapoğlu, onların spora dair görüşlerini dinledi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendikli gençleri de sevindirdi. Gençlere bisiklet, kitap ve satranç takımı hediye eden Kasapoğlu, sporun insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

#bisiklet #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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