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Bakan Kasapoğlu'ndan Can Öncü'ye “geçmiş olsun“ telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın serbest antrenmanında kaza geçiren milli motosikletçi Can Öncü'yü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya...
Genel 14.09.2019, 13:36 14.09.2019, 13:56
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın serbest antrenmanında kaza geçiren milli motosikletçi Can Öncü'yü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Açıklamada ayrıca Kasapoğlu'nun, genç sporcunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği de belirtildi.
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