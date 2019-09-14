Bakan Kasapoğlu'ndan Can Öncü'ye “geçmiş olsun“ telefonu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın serbest antrenmanında kaza geçiren milli motosikletçi Can Öncü'yü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, organizasyonun San Marino ayağındaki kaza sonrasında sol köprücük kemiği kırılan Can Öncü ile telefonda görüşerek, yarınki ameliyatı öncesinde milli sporcuya moral verdi.

Açıklamada ayrıca Kasapoğlu'nun, genç sporcunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği de belirtildi.