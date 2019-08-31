Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadele mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin dopingle mücadelede marka bir ülke olacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.

Doping kontrol merkezinin Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde merkezi bir role sahip olmasını hedeflediklerini aktaran Kasapoğlu'nun şu ifadeleri kullandığı ifade edildi:

"Dopingle mücadele laboratuvarları, küresel düzeyde dopingle mücadelenin desteklenmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu önemli rol, yasaklanmış maddeler ile yöntemleri belirlemek için kesin ve güvenilir test yöntemleri sağlama kapasitelerine bağlıdır. Bu nedenle, laboratuvarın yetkinliğinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına büyük önem veriyoruz. Dopingle mücadele, ülke olarak çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede de devlet olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi, bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız."

Dopingle mücadelede "sıfır tolerans" ve "temiz spor" felsefesiyle çalışmaya devam edeceklerini anlatan Kasapoğlu, "Akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede bakanlığımız gereken çalışmaları yapacaktır. Bugün buradaki çalışma arkadaşlarımızla da bu konuları değerlendirdik. Ben bu anlamda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta gerçekten güzel bir aşamayı bizlere gösteriyor. Hem spor camiasındaki bilinç hem yapılan çalışmalarla birlikte dünyada dopingle mücadele noktasında bir marka olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.