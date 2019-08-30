Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası alan milli sporcular İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası 10 metre Havalı Tabanca kategorisinde finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş kardeşlerimi kutluyorum. Elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza Tokyo 2020’de başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."