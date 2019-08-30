Son Dakika
İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni
Bursa barajlarında son durum
Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor
Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Dijital Gösteri Merkezi açıldı
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Büyükçemece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bakan Soylu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı
Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı
Zafer Bayramı Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası alan milli sporcular İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç'i...

Genel 30.08.2019, 08:06 30.08.2019, 10:32
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik
banner63

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası alan milli sporcular İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası 10 metre Havalı Tabanca kategorisinde finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş kardeşlerimi kutluyorum. Elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza Tokyo 2020’de başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

#atıcılık #gençlik ve spor bakanı #Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@