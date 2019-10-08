Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporculardan sevindirici haberler gelmeye devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde elde ettiği derecelerle bizleri gururlandıran Ferhat Arıcan, şampiyonada genel tasnifte Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan milli sporcumuzun bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sporcumuzun elde ettiği bu değerli başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada bu hafta sonu paralel aleti finalinde mücadele edecek Ahmet Önder ile halka aletinde finalde ter dökecek İbrahim Çolak'a başarılar diliyorum."