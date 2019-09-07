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Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kutladı
Genel 07.09.2019, 13:06 07.09.2019, 13:24
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.
Tokyo 2020 vizesi alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek.
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