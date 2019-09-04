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Bakan Kasapoğlu'ndan Tevfik Kış için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer...

Genel 04.09.2019, 15:41 04.09.2019, 17:21
Bakan Kasapoğlu'ndan Tevfik Kış için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk güreş camiasının duayen isimlerinden Tevfik Kış’ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine gerek sporcu gerekse yönetici olarak büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Tevfik Kış’a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."


#Eski Milli Güreşçi #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #Tevfik Kış
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