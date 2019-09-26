Son Dakika
Bolu'da DEAŞ sanıkları hakim karşısında
İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapılarını açtı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok“
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İstanbul'daki deprem) 8 yaralanma olayı söz konusu.“

Bakan Kasapoğlu ve Gül, Gaziantep'te

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki spor yatırımlarını inceledi.

Genel 26.09.2019, 16:48 26.09.2019, 17:52
Bakan Kasapoğlu ve Gül, Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te inşaatı süren Alleben Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemede bulundu.

Kasapoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Gaziantep'teki spor yatırımlarını yerinde görme imkanı bulduklarını söyledi.

İncelemede bulundukları tesisi çok önemsediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Burası çok modern bir havuz. Su temizleme sistemi ozon sistemiyle olacak. Bu anlamda da çok farklı bir havuz olacak. İnşaatta sona yaklaştık. İnşallah sene bitmeden bu havuzu halkımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Tesisin tamamlanmasıyla çok sayıda yüzücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Kasapoğlu, tesisin şimdiden tüm Gaziantep'e ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

#Abdulhamit Gül #gaziantep #İnşaat #Mehmet Kasapoğlu
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@