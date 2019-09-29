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Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Magny-Cours'daki ilk yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu ile Porsche Carrera Cup Fransa'nın Barselona ayağındaki ilk etapta birinci...

Genel 29.09.2019, 22:09 29.09.2019, 22:23
Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik
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İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Magny-Cours'daki ilk yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu ile Porsche Carrera Cup Fransa'nın Barselona ayağındaki ilk etapta birinci olan Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Magny-Cours'daki ilk yarışını 16. sıradan gelip kazanarak tarih yazan Toprak Razgatlıoğlu'nu ve Porsche Carrera Cup Fransa'nın Barselona ayığındaki ilk yarışında birinci olan Ayhancan Güven'i kutluyorum. İki milli sporcumuz da kazandıkları her yarışla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımıza sezonun geri kalan yarışlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

#Ayhancan Güven #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #Toprak Razgatlıoğlu
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