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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere kutlama
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda bir altın ve iki gümüş madalya kazanan milli boksörleri kutladı.Bakan Kasapoğlu, altın...
Genel 13.10.2019, 16:00
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda bir altın ve iki gümüş madalya kazanan milli boksörleri kutladı.
Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi telefonla arayarak tebrik etti.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularla telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, milli boksörlerin şampiyonada kazandığı başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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