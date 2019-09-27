Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik





İSTANBUL (AA) -, Ümitler DünyaŞampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda altın madalya kazananile erkekler 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "Genç sporcularımızın böylesine kıymetli bir organizasyonda madalya kürsüsünde yer alması, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek'i başarılarından dolayı kutluyor, milli sporcularımızın gelişiminde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.