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Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 49.799'luk puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik...

Genel 06.10.2019, 11:04
Bakan Kasapoğlu'ndan Nazlı Savranbaşı'ya tebrik


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 49.799'luk puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Nazlı Savranbaşı'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

#Cimnastik #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #Nazlı Savranbaşı
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